Jorge Jesus com sintomas de covid-19 aguarda resultado de segundo teste

Jorge Jesus está com sintomas de covid-19 e aguarda o resultado de um segundo teste para saber se está infectado.

O treinador do Benfica realizou na tarde desta terça-feira um teste rápido, que deu um resultado negativo, tendo por isso orientado o treino do Benfica. No entanto, como apresenta alguns sintomas, efectuou posteriormente um teste PCR, mais fiável, e espera pelo resultado do mesmo, que deverá conhecer ainda durante esta noite.

O clube da Luz informou nesta terça-feira que foram detectados 17 novos casos de covid-19 entre jogadores, equipa técnica e ‘staff’ no decurso dos testes realizados desde sábado.

Um dos infectados com o novo coronavírus é Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, enquanto os jogadores em causa são Grimaldo, Diogo Gonçalves, Gilberto, Verthogen e Waldschmidt.

Entretanto, e com um jogo agendado para esta quarta-feira, com o Sp. Braga, relativo à segunda meia-final da Taça da Liga, o emblema “encarnado” anunciou que uma vez que não recebeu nenhuma indicação contrária por parte das autoridades de saúde e desportivas, irá apresentar-se ao jogo frente ao Sp. Braga, deixando apenas de fora os 17 elementos infectados.