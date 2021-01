Já se sabe quem são os cinco jogadores do Benfica com covid-19

Diogo Gonçalves, Gilberto, Vertonghen, Waldschmidt e Grimaldo são os jogadores do Benfica que estão infectados com o novo coronavírus. O clube “encarnado” vive um surto de covid-19 no plantel e no staff, tendo registado já 17 casos infecção, entre os quais o presidente, Luís Filipe Vieira.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que foram detectados cinco casos positivos nos mais recentes testes de diagnóstico covid-19 realizados aos jogadores do futebol profissional. Waldschmidt (no sábado), Gilberto, Vertonghen, Grimaldo e Diogo Gonçalves (na segunda-feira) testaram positivo ao novo coronavírus”, esclareceu o clube, no site oficial.

Ainda não há decisão oficial das autoridades de saúde sobre as medidas a aplicar ao grupo “encarnado” - estará em cima da mesa um isolamento geral de 14 dias, com adiamento de jogos -, mas, caso os próximos jogos se mantenham, Jorge Jesus terá decisões difíceis para tomar.

No lote de cinco atletas infectados estão quatro defesas, três deles (Gilberto, Vertonghen e Grimaldo) habitualmente titulares na linha de quatro defensores escolhida pelo técnico.

A entrada do novo coronavírus na “bolha” do Benfica já tinha chegado a 13 atletas. David Tavares e Svilar foram os primeiros, ainda numa fase prematura da temporada, sendo seguidos, no decorrer da época, por Darwin Núñez, Jardel, Taarabt, Weigl, Daniel dos Anjos, Pizzi, Gabriel, Gonçalo, Ramos, João Ferreira, Seferovic e Cervi.