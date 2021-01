Podcast do Encontro de Leituras: uma “noite de encantamento” com Valter Hugo Mãe

Este é o primeiro episódio do podcast do Encontro de Leituras, o novo clube conjunto do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo, que reúne online leitores de língua portuguesa todas as segundas terças-feiras de cada mês.

A primeira edição do Encontro do Leituras, que se realizou a 15 de Dezembro e teve como convidado o escritor Ondjaki, juntou leitores de Portugal, Brasil e Angola, mas também da Argentina, dos Estados Unidos, da Roménia e de Itália através da plataforma Zoom. Houve lotação esgotada (o máximo de participantes por sessão é de cem pessoas) para conversar com o escritor angolano sobre o seu romance Bom Dia Camaradas (ed. Caminho).

O clube de leitura dos dois jornais é moderado pelas jornalistas Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e por Úrsula Passos, editora-assistente de Cultura do jornal paulista.

