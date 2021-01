Os Marretas chegam à Disney+ em Fevereiro

É o regresso do Sapo Cocas, da Miss Piggy e do Urso Fozzie, entre outros fantoches: no dia 19 de Fevereiro, a série de variedades The Muppet Show [Os Marretas], que entre 1976 e 1981 contabilizou cinco temporadas, aterrará integralmente na Disney+. Esta será a primeira vez que as duas últimas temporadas da criação de Jim Henson ficam disponíveis em plataformas de streaming. Depois de The Mandalorian e WandaVision, série do Universo Cinematográfico Marvel que se estreou a 15 de Janeiro, Os Marretas correspondem a mais um “reforço” de peso para a ainda jovem Disney+ na luta por subscritores.

A série, conhecida tanto pelos seus sketches e momentos musicais como pelas aparições especiais de um vasto leque de celebridades, teve como principais marionetistas, para além do próprio Henson, performers como Frank Oz, Jerry Nelson, Richard Hunt, Dave Goelz, Steve Whitmire, Fran Brill, Eren Özker, Louise Gold, Kathryn Mullen, Karen Prell, Brian Muehl, Bob Payne e John Lovelady.​ Muitos destes artistas trabalharam também n’A Rua Sésamo, cujas personagens apareciam esporadicamente n’Os Marretas.

Nenhum convidado especial apareceu na série mais do que uma vez — o cantor de country John Denver terá sido o único a conversar com os fantoches em múltiplas ocasiões, dado que também colaborou nos especiais John Denver and the Muppets: A Christmas Together e John Denver & the Muppets: Rocky Mountain Holiday. Diana Ross, Elton John, John Cleese (comediante dos Monty Python), Linda Ronstadt, Mark Hamill e Roger Mooreestão entre as celebridades que puderam conviver de perto com as personagens d’Os Marretas entre 1976 e 1981.

A série original passará a ser o elemento principal da “colecção Os Marretas” da Disney+, que inclui filmes, curtas-metragens e a websérie Muppets Now, estreada em 2020. A chegada das cinco temporadas à plataforma acontecerá poucos dias antes de um novo catálogo passar a estar integrado no serviço: a 23 de Fevereiro, fica disponível também a chancela Star, que reunirá conteúdos dos estúdios da 20th Century Fox e do canal FX voltados maioritariamente para o público adulto.​