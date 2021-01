Liam Gallagher, James e Blind Zero no Festival online solidário com artistas

Liam Gallagher, James, Amy Macdonald, Beverley Knight e os portugueses Blind Zero são os novos nomes no já extenso cartaz do festival Music Feeds, nos dias 28 e 29 de Janeiro.

Anunciado no início de Janeiro e confirmado para os dias 28 e 29, o festival de música online Music Feeds, com músicos de bandas britânicas, norte-americanas e portuguesas, anunciou hoje mais cinco nomes a juntar a um já vasto cartaz. São eles os ingleses Liam Gallagher (ex-Oasis), James (banda a que pertence o mentor do festival, Saul Davies) e Beverley Knight, a escocesa Amy Macdonald e os portugueses Blind Zero.

O anúncio foi feito ontem pelos organizadores deste festival que, embora não esteja directamente relacionado com a pandemia, como já explicou à agência Lusa Saul Davies, tem por objectivo “ajudar da melhor maneira possível” artistas e profissionais da música a braços com dificuldades. Em Portugal, a ajuda será direccionada para a União Audiovisual, que tem apoiado, com bens alimentares, profissionais desta área.

Organizado pela EveryBody Belongs Here (EBH), o festival resulta da soma de diversas prestações gravadas pelos artistas, às quais se terá acesso por streaming no site da EBH após a aquisição do respectivo bilhete. Cada sessão diária do festival, segundo os organizadores, durará cerca de duas horas e meia.

Como foi antes anunciado, o cartaz inclui os portugueses The Gift, Surma, The Legendary Tiger Man, Throes + The Shine, First Breath After Coma, a moçambicana Selma Uamusse e ainda, numa extensa lista, Sam Smith, Fontaines DC, Steve Mason (Beta Band), The Slow Readers Club, Kyle Falconer (The View), Charlotte Church, Newton Faulkner, Rosellas, Zeztra, Sound of the Sirens, Gruff Rhys (Super Furry Animals), Emily Barker, Pattern Pusher, Alexander Stewart, Ferocious Dog, Memes, Joseph Arthur, Hennessey, Adam Duritz & David Immerdlück (Counting Crows), Scott Doon, The Supernaturals e outros.