Governo britânico prepara legislação para impedir derrube de estátuas

O governo britânico está a preparar novas leis para proteger as estátuas do país das “multidões ululantes”. Apresentada no Parlamento na segunda-feira, a legislação prevê que para retirar os monumentos seja necessária uma autorização da administração central, atendendo ao enquadramento específico de cada uma das 12 mil estátuas que povoam o espaço público do Reino Unido.

Os media britânicos citam um artigo publicado no domingo no Sunday Times pelo secretário da Habitação, Comunidades e Administração Local, Robert Jenrick, em que o responsável pela proposta de lei do gabinete de Boris Johnson declarava guerra “aos militantes municipais e iluminados de serviço” que propõem “uma única narrativa, geralmente negativa”, da história do país. A nova legislação promete, ainda segundo o artigo citado, proteger as obras de serem removidas “por capricho ou a mando de uma multidão ululante”.

Segundo o Guardian, o governo conservador está a ser acusado, nomeadamente pelo Partido Trabalhista e pelos activistas anti-racistas, de recorrer às “guerras culturais” para evitar que a sua resposta à pandemia de covid-19 domine todas as conversas.

“Preocupa-me que, nos últimos meses, alguns bens patrimoniais tenham sido removidos sem o debate necessário, consulta pública e os procedimentos devidos”, disse na segunda-feira Robert Jenrich ao apresentar a sua proposta de lei, segundo a transcrição publicada no site do Parlamento britânico. “De facto, a remoção da estátua em Bristol foi um acto de crime danoso. Nunca poderemos tolerar actos criminosos e regras impostas pela multidão”, acrescentou.

O episódio de Bristol evocado pelo governante teve lugar em Junho, quando centenas de pessoas participaram, assistiram ou celebraram o momento em que a estátua de Edward Colston, comerciante inglês de escravos do século XVII, também político e filantropo, foi arrancada e lançada ao porto daquela cidade do Sudoeste de Inglaterra. O caso foi apenas um dos exemplos mais mediáticos de como as estátuas, os memoriais e os monumentos se transformaram num dos aspectos mais visíveis do debate sobre o racismo e a memória histórica.

No Reino Unido, na sequência das manifestações de apoio ao movimento Black Lives Matter, potenciadas em todo o mundo pelo assassinato de George Floyd às mãos da polícia dos EUA, foi mesmo criado um mapa interactivo — intitulado Topple the Racists —, que incentivava ao derrube de cerca de 80 estátuas e monumentos de figuras ligadas à escravatura e ao racismo. Embora a escultura de Winston Churchill, situada em Londres nas imediações do Parlamento, não constasse do mapa, a obra de bronze chegou a estar protegida por uma grande caixa que a tornou temporariamente invisível no espaço público depois de ter sido grafitada, sob a acusação de que o mais incontornável político britânico do século XX era racista.

Em Portugal, a acção mais visível do movimento internacional Statues Must Fall foi a pichagem em Junho do ano passado da estátua do Padre António Vieira, com a inscrição “Descoloniza” escrita a vermelho no pedestal. A obra inaugurada em 2017 no Largo Trindade Coelho, em Lisboa, representa António Vieira, uma das mais celebradas figuras da cultura portuguesa e brasileira do século XVII e considerado um expoente da língua, com as vestes de um jesuíta empunhando uma cruz e rodeado por três crianças ameríndias seminuas.

Julgamento no final do mês

No Parlamento britânico, Robert Jenrick defendeu ainda que as “decisões para remover quaisquer bens do património cultural propriedade das autoridades locais devem ser realizadas com o acordo dos seus constituintes, no seguimento de uma consulta com a comunidade local e as partes interessadas, devendo o racional para a decisão de remoção ser transparente”.

O que o Governo pretende, em primeiro lugar, é que os municípios tenham de notificar a administração central quando se trata da remoção de bens com grau de protecção II — cerca de 92% dos que constam da lista britânica —, à imagem do que a lei já prevê quando são propostas a demolição ou a destruição. Como até aqui a remoção era considerada apenas uma alteração, essa autorização não se teria aplicado no caso da estátua de Edward Colston feita no final do século XIX.

A obra que se afundou nas águas do porto foi recuperada pelo município e armazenada num local apropriado. Foi instaurado um processo-crime e acabaram acusadas quatro pessoas, estando o julgamento agendado para o final deste mês, se a pandemia o permitir. O plinto que exibia a estátua de Colston continua vazio, mas já foi palco de várias acções, como a do artista Marc Quinn, que aí tentou instalar uma estátua de uma jovem negra de Bristol ligada aos protestos Black Lives Matter.

Jenrick pediu também ao Parlamento que o apoie em relação às estátuas que não estão listadas: “Exponho hoje a minha intenção de fazer com que a remoção de qualquer estátua, placa, memorial ou monumento históricos que não estejam listados passe a estar sujeita a um requerimento próprio para obter a autorização do planeamento [urbano].”

O responsável governamental chamou a atenção para o conselho dado pelo Historic England, o organismo público responsável pela protecção do património, que funciona sob a tutela do Ministério da Cultura inglês: “A nossa postura em relação às estátuas e aos sítios históricos que têm sido contestados é mantê-los e explicá-los; promover um pensamento e uma reinterpretação duradouras de forma a responder à história que está a ser posta em causa e conseguir contar a história toda.”

O secretário das Comunidades disse, em jeito de conclusão, que a legislação deverá entrar em vigor na Primavera e que, apesar de as pessoas terem todo o direito de debater a história britânica, “aceitar de joelhos a remoção das estátuas faz mais mal do que bem”: “O nosso objectivo é usar o património para educar as pessoas em todos os aspectos do passado britânico em vez de censurar a nossa história comum.”