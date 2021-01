Apanha de bivalves no estuário do Tejo: “Há pouca e má fiscalização”

Neste P24, ouvimos a reportagem de Mariana Serrano, aluna de Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social e repórter do programa da ESCS FM, sobre a pesca no rio Tejo e as maiores ameaças à biodiversidade no estuário.

Com conteúdos exclusivos ao P24 e excertos da reportagem “Homem ao Rio” pode ouvir quais as problemáticas da pesca e da falta de licenciamento.

Música por ordem de reprodução: Les Hayden - Victor; Crowander - Old Bernie Blues.

