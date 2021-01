Mais de 20 bombeiros combatem incêndio em Valença

Três fogos deflagraram desde as 19h deste domingo no concelho de Valença, distrito de Viana do Castelo. Dois destes foram controlados durante a noite e um ainda se encontra activo.

Na localidade de Taião, cerca das 23h30 deste domingo, encontram-se 23 operacionais e oito viaturas a combater o incêndio que deflagrou numa área florestal, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo.

No distrito de Viana do Castelo, registaram-se ainda dois incêndios no concelho de Paredes de Coura, um dos quais já se encontra em conclusão.

A combater o incêndio activo em Paredes de Coura estão quatro operacionais e uma viatura, estando mais meios a caminho do local, segundo informações do CDOS cerca das 23h45.