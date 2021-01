“Sou o único candidato que junta o Chega e o PSD”, insistiu André Ventura

André Ventura foi o único a faltar ao debate das rádios mas acabou por ser um dos protagonistas por causa das críticas – Marisa Matias até disse que faltou por “cobardia” – e por Marcelo ter admitido pedir um acordo escrito caso venha a existir a nível nacional uma aliança como a que permitiu ao PSD liderar os Açores com o apoio do Chega. O também deputado devolveu o termo, mas aplicado ao Presidente da República, e aproveitou o comentário de Marcelo para tentar mostrar-se como o candidato do PSD.