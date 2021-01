Chico Buarque, Pilar del Rio e um Parque Mayer vazio encheram a noite “vermelha” de Marisa

A última semana da campanha de Marisa Matias foi como o primeiro dia: a bloquista começou por “ouvir as pessoas mais afectadas pelas fragilidades que a pandemia expôs”, depois juntou apoiantes e mandatários num comício virtual com menos de 50 pessoas na sala, mas mais de mil pessoas em palco – e todo o distanciamento foi cumprido. Com os apoiantes ligados virtualmente a partir das suas casas e projectadas em duas telas colocadas no palco do Capitólio, no Parque Mayer em Lisboa, Marisa Matias recebeu o apoio da jornalista e escritora Pilar del Rio e, do outro lado do Atlântico, o do escritor e músico Chico Buarque, ambos de lábios vermelhos. “Contra aqueles que nos querem escravos e escravas e calados e caladas”, disse Pilar.