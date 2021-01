Rio quer “confinamento a sério” e Rodrigues dos Santos pede “medidas mais severas”

Ainda antes da conferência de imprensa de António Costa, no final do Conselho de Ministros, PSD e CDS pedem medidas mais a sério.

O presidente do CDS-PP defendeu nesta segunda-feira medidas mais apertadas para fazer face à pandemia de covid-19, criticando que o confinamento em vigor desde sexta-feira esteja a ser “um verdadeiro fiasco”. No Twitter, Rui Rio pediu ao Governo que imponha “um confinamento a sério”.

Começando por defender que um executivo não existe para ser popular, o líder do PSD, que está em isolamento durante 14 dias, escreveu na sua página do Twitter que o Governo “existe para fazer o que se impõe que seja feito, principalmente em cenário tão dramático”. Para Rio, isso “implica assumir os erros, esquecer o marketing partidário e impor um confinamento a sério, em nome do interesse nacional”.

Um Governo não existe para ser popular, existe para fazer o que se impõe que seja feito, principalmente em cenário tão dramático.

Isso implica assumir os erros, esquecer o marketing partidário e impor um confinamento a sério, em nome do interesse nacional. https://t.co/0VAUY0Cg2d — Rui Rio (@RuiRioPSD) January 18, 2021

Também Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, pediu ao Governo que implemente “medidas mais restritivas” e um “confinamento a sério”, que reproduza “as regras em vigor durante o confinamento em Março e Abril”.

“O que não pode acontecer é esta espécie de confinamento com mais excepções do que regras”, criticou, a partir da sede nacional do partido, argumentando que “nem protege saúde pública nem beneficia a economia”.

O líder democrata-cristão assinalou que, ao contrário do que aconteceu no início da pandemia, “os supermercados continuam a funcionar no horário normal”, os serviços públicos “continuam a funcionar como se nada fosse”, as escolas e universidades continuam abertas, bem como os tribunais, e os serviços religiosos são permitidos.

“Este é um confinamento igual ao primeiro, exceptuando quase tudo”, frisou, notando que as pessoas não estão a cumprir, fazendo-se valer das excepções.

Assinalando que o Conselho de Ministro está reunido extraordinariamente, devendo aprovar novas medidas relacionadas com o confinamento, o presidente do CDS-PP salientou que esta reunião, poucos dias depois da primeira, acontece numa altura em que está “o caos instalado no país”.

“A pandemia está descontrolada, o Serviço Nacional de Saúde está em ruptura e este confinamento está a ser um verdadeiro fiasco”, insistiu.

No que toca a medidas, Francisco Rodrigues dos Santos voltou a pedir a “revisão imediata do plano de vacinação para que os mais idosos sejam incluídos na primeira fase”.

Pediu ainda que sejam encerradas “todas as escolas acima dos 12 anos e universidades”, que seja “aumentada significativamente a capacidade de testagem” e sejam reforçadas as equipas de saúde pública e que os apoios cheguem às empresas “rapidamente e sem burocracias”, além da contratualização de cuidados de saúde com o sector privado e social.