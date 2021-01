Pacheco Pereira conversa com João Ferreira nas Conversas Improváveis

Até 22 de Janeiro, os candidatos presidenciais têm conversas improváveis com os cronistas do PÚBLICO. A primeira dessas conversas é já esta segunda-feira, com José Pacheco Pereira e o João Ferreira, o candidato apoiado pelo PCP.

Sete candidatos à conversa com sete cronistas. Na última semana da campanha, o PÚBLICO convidou os candidatos às eleições presidenciais para conversas improváveis com alguns dos nossos cronistas.

A primeira sessão será entre José Pacheco Pereira e João Ferreira. O historiador, militante social-democrata e autor da biografia de Álvaro Cunhal, vai estar à conversa com o candidato apoiado pelos comunistas.

Acompanhe em directo no site do PÚBLICO, no Facebook e no YouTube. Esta segunda-feira, 18 de Janeiro, às 19h.

Terça-feira, pelas 14h, teremos Miguel Esteves Cardoso à conversa com Marisa Matias, candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda. E no mesmo dia, às 19h, as Conversas Improváveis juntarão a socialista e candidata independente Ana Gomes à cronista do PÚBLICO Maria João Marques.

Até 22 de Janeiro, descubra quem mais fala com quem.