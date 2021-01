Marcelo, o candidato em part-time

É como a história do velho, do garoto e do burro: se faz campanha, é criticado porque faz, se não faz, é acusado de menorizar a democracia. Marcelo Rebelo de Sousa até estava inclinado a não fazer campanha, por causa da situação pandémica, mas as críticas fizeram-no sair à rua. Foi numa rua da Azambuja que teve de se explicar, interpelado por transeuntes indignados com a pequena comitiva de jornalistas que rodeavam o candidato presidencial.