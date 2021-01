João Ferreira garante que a sua candidatura não acaba no domingo

Rosto do PCP em diversas eleições recentes, o candidato comunista à Presidência da República, João Ferreira, garantiu nesta segunda-feira que a sua candidatura “não vai desaparecer depois das eleições”. “Continuará todos os dias a lutar, na defesa dos trabalhadores e do nosso povo”, disse no auditório do Sport Operário Marinhense, na Marinha Grande, muito aplaudido por dois dos seus principais apoiantes, com quem dividiu o palco: a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, e o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa.