Um desafio cultural aos candidatos presidenciais

Creio que em nenhum dos debates se abordou o tema Cultura. Deixo aqui um desafio a cada um dos candidatos: escolham um local com um particular valor patrimonial e a partir daí, mesmo que de forma virtual, falem ao eleitorado. Três sugestões em Lisboa:

1.ª Mosteiro dos Jerónimos: junto do monumento funerário de Pessoa comentem os versos do poema “O Infante” (Mensagem): “Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez/ Senhor, falta cumprir-se Portugal!";

2.ª Museu do Aljube (prisão política durante o Estado Novo): façam uma reflexão sobre a afirmação de Torga (que aqui esteve preso): “O ditador de cada um de nós vive em nós.” (Diário, 10-1-1949); ou sobre a afirmação de Sophia: “Da ordem e do silêncio do universo erguia-se uma infinita liberdade. Ela [Joana] respirava essa liberdade que era a lei da sua vida, o alimento do seu ser.” (Conto O Silêncio);

3.ª Campo Grande/Cidade Universitária: Há neste espaço um património espantoso: dezenas de milhares de estudantes; Biblioteca Nacional; Torre do Tombo; jardim; Museu da Cidade; Museu Bordalo Pinheiro; gravuras incisas de Almada Negreiros na Reitoria e nas Faculdades de Direito e de Letras; azulejaria das três estações de Metro; etc. Que fazer com estes tesouros? A Biblioteca Nacional e a Torre do Tombo não poderiam constituir o núcleo central de um Museu da Lusofonia, com diversos núcleos na capital?

José M. Cymbron, Lisboa

Pandemia, capítulo III

Nos últimos tempos temos vindo a assistir a um coro de críticas que, nalguns casos, chega a roçar os limites da deselegância, quanto à estratégia seguida pelo Governo no combate à pandemia.

Estando seguro de que as autoridades de saúde em Portugal procuram o aconselhamento de médicos e outros especialistas competentes para sustentarem as suas decisões, compreendo mal que muitas dessas críticas possam gerar a ideia de que estamos perante um combate político, quando o que se exigiria era que houvesse um puro debate de ideias e políticas para atingir um objectivo que é do nosso interesse colectivo. É sempre muito fácil acertar no resultado do jogo, depois do apito final do árbitro.

Em 20 de Abril de 2020, num artigo não publicado, manifestei as mais sérias reservas quanto à oportunidade da declaração do estado de emergência, em primeiro lugar, porque a maioria da população já se encontrava, nessa ocasião, em recolhimento voluntário e, depois, porque a dureza de algumas das medidas impostas só agravariam as grandes debilidades de uma sociedade que, muito recentemente, passara por enormes sacrifícios. Hoje, a cruel realidade dos números não desmente esse diagnóstico. Pedia-se, pois, que o bom senso e o consenso imperassem quando foram adoptadas as medidas que a nova situação sanitária aconselha, mas sem demasiada tolerância e indulgência. Sendo verdade que a maioria da população cumpre com as regras estabelecidas pelas autoridades de saúde, não é menos verdade que uma parte significativa dos portugueses ignora essas recomendações.

Quem, diariamente, circule na via pública ou frequente espaços públicos fechados poderá observar, com honrosas excepções, o incumprimento das mais simples normas de protecção individual e comunitária, em especial, o uso correcto da máscara e o distanciamento físico de segurança.

Florêncio Teixeira Gomes, Matosinhos

Atitudes negligentes

Antes de ser um cidadão a residir e trabalhar em Sines, sou um cidadão português que cumpro com os meus deveres, sendo obrigação das entidades do Estado respeitarem os meus direitos e opiniões que em muitos casos chocam com opiniões contrárias às minhas, mas que nem por isso deixam de ser legitimas, porque o exercício da opinião é um exercício de cidadania, mas sujeita à censura, ainda que esta surja muitas vezes de forma dissimulada, mas perceptível em atitudes negligentes.

Esta censura está bem patente na violação do Código de Procedimento Administrativo, por parte da Câmara de Sines quando passados quase três meses sobre o pedido de um espaço delimitado para estacionar a minha viatura mais perto da minha residência, mas enquanto portador de deficiência ainda não obtive resposta, subsistindo a ideia de que não se pode ter opinião própria ou teremos forçosamente que simpatizar ou estar de acordo com tudo, caso contrário não vemos os nossos direitos respeitados.

Lamentavelmente a prioridade que a lei determina para pessoas com deficiência parece estar dependente da simpatia camarária, sem que se tenha em conta que, independentemente das simpatias, os actos descriminatórios ou vinganças que têm por base uma critica sujeita a falsas interpretações, são uma contribuição para denegrir a imagem do serviço público.

Américo Lourenço, Sines