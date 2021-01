Governo federal brasileiro antecipa vacinação a nível nacional para hoje

O Governo federal brasileiro antecipou a data de início do processo de vacinação nacional para esta segunda-feira, um dia depois de o estado de São Paulo ter iniciado a sua própria campanha de imunização.

Inicialmente, o Governo de Jair Bolsonaro apontava para esta quarta-feira o início da vacinação, mas depois de o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se ter encontrado com vários governadores foi decidido antecipar por dois dias. É previsto que as primeiras vacinas sejam administradas a partir das 17 horas (20 horas em Portugal continental).

As primeiras doses de vacinas começam a ser distribuídas ao longo do dia desta segunda-feira pelos 27 estados brasileiros. Pazuello anunciou “o primeiro passo para a maior campanha de vacinação do mundo”.

A antecipação foi recebida com alguma surpresa, especialmente depois de na semana passada ter sido noticiado o atraso do envio das primeiras encomendas da vacina da Universidade de Oxford e da Astrazeneca pela fábrica indiana que as está a desenvolver.

No domingo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) certificou a utilização da CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e da vacina desenvolvida entre a Universidade de Oxford e o laboratório Astrazeneca. Poucas horas depois, o governo estadual de São Paulo iniciou o processo de vacinação, com a aplicação da primeira dose da CoronaVac a uma enfermeira de 54 anos que faz parte do grupo de risco.

A vacinação contra a covid-19 no Brasil transformou-se numa batalha política entre o Governo federal e o governo estadual de São Paulo, chefiado por João Doria. Durante meses, Bolsonaro desvalorizou o desenvolvimento das vacinas e deu prioridade a tratamentos “precoces” contra a covid-19, como a administração de medicamentos como a cloroquina, usada no combate à malária, mas sem efeitos comprovados contra o novo coronavírus. Quem recorresse a este tipo de substância, argumentava o Presidente brasileiro, poderia fazer uma vida normal sem respeitar as restrições de deslocações ou o isolamento físico – medidas que sempre criticou.

Ao mesmo tempo, o governo de São Paulo redobrou os esforços para garantir encomendas de vacinas em desenvolvimento e prontificou-se a colaborar com as investigações, através do Instituto Butantan ligado ao governo estadual.

Mais recentemente, o Governo federal, pressionado por governadores e até pelo Supremo Tribunal Federal, começou a reunir esforços para adquirir vacinas, embora o próprio Bolsonaro tenha afirmado publicamente que não pretende ser vacinado.

A cerimónia de domingo, que marcou o início da campanha de vacinação em São Paulo, marcada logo após a reunião da Anvisa em que foi decidida a certificação da CoronaVac, foi vista como um desafio ao Governo federal, diz a imprensa brasileira. Pazuello classificou a iniciativa de Doria como uma “jogada de marketing” e avisou que a vacinação à revelia de Brasília está em “desacordo com a lei”.