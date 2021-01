Conte confirma confiança dos deputados antes do teste decisivo no Senado

Em plena pandemia, dias depois de ter perdido o apoio de Matteo Renzi e do seu partido, Itália Viva, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, pediu ajuda aos deputados para “remediar” os danos que a crise política causou à reputação da Itália “em todo o mundo”. “Ajudem-nos”, repetiu. “O futuro do país depende das escolhas feitas agora.”

Como esperado, o voto de confiança foi aprovado pela maioria da Câmara dos Deputados, onde bastaram a Conte os principais partidos da coligação, o Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático, para além do movimento Livres e Iguais. Como tinham anunciado, os 30 eleitos que integram o IV abstiveram-se.

À direita, Liga, de Matteo Salvini, Força Itália, de Silvio Berlusconi, e Irmãos de Itália, de Georgia Meloni, votaram contra e pediram eleições.

Com excepção da oposição de direita, todos deverão tentar evitar a ida às urnas. Um desfecho que atrasaria o início da chegada dos 209 mil milhões de euros do Fundo de Recuperação da União Europeia – no centro das divergências entre Conte e Renzi está a sua utilização – e entregaria a governação a Salvini.

Se na câmara baixa Conte tem maioria sem Renzi, no Senado, onde se vota na terça-feira, precisa dos seus 18 eleitos. Entre próximos de Renzi e senadores da direita, o primeiro-ministro acredita que convenceu senadores suficientes. Mas nada é certo. Sem maioria, Conte deverá demitir-se, podendo seguir-se uma tentativa sua para redesenhar uma coligação ou um “governo de salvação”, como o que foi liderado por Mario Monti em 2011. Se tudo falhar, restam as eleições.