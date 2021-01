Eurodeputados querem critérios “mais rigorosos” para a lista de paraísos fiscais

O Parlamento Europeu vota esta semana uma resolução para que os 27 governos da União Europeia (UE) revejam as regras de elaboração da lista de paraísos fiscais externos e decidam com base em critérios “mais rigorosos”. Objectivo: incluir não apenas as jurisdições não-cooperantes ou pouco transparentes, mas também aquelas que, já participando na troca de informação, continuam a prejudicar as receitas fiscais dos Estados-membros ao permitirem um IRC de 0% ou uma carga fiscal muito baixa.