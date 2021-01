Economia chinesa acelera e garante crescimento positivo em 2020

Numa altura em que, nos EUA e na Europa, são cada vez mais evidente os sinais de uma recaída da economia por causa das novas medidas de confinamento, a economia chinesa continua a acelerar, confirmando um cenário de regresso rápido aos níveis de crescimento pré-crise.

De acordo com os dados publicados esta segunda-feira pelas autoridades estatísticas chinesas, a maior economia asiática cresceu, durante o quarto trimestre de 2000, 6,5% face ao período homólogo do ano anterior. É uma aceleração face ao crescimento de 4,9% que já tinha conseguido no terceiro trimestre, e permite à China assegurar para o total de 2020 uma taxa de crescimento anual positiva, de 2,3%.

O resultado agora anunciado para os últimos meses do ano ficou acima daquilo que era a expectativa dos analistas e consolidou a ideia de que a China é, entre as maiores potências económicas mundiais, a que está a conseguir sair de forma mais rápida da crise, apresentando aquilo a que se chama uma retoma em “V”.

De facto, apesar de a taxa de crescimento de 2,3% para o total de 2020 ser a mais baixa registada pela China desde 1976, a verdade é que o gigante asiático é o único dos países de maior dimensão a nível mundial a assegurar uma variação positiva do PIB em 2020, um ano em que a pandemia do novo coronavírus afectou de forma muito severa todas as economias do globo.

A China até foi o primeiro país a entrar em confinamento e, no primeiro trimestre do ano, a sua economia caiu mais do que as dos restantes países: quase 7%. Mas, depois, acabou também por beneficiar de uma retirada mais rápida das medidas de confinamento, o que permitiu uma recuperação rápida, tanto do consumo como da produção industrial.

O sector industrial chinês beneficiou, num cenário de quebra da actividade económica global que poderia ser prejudicial para as suas exportações, do facto de a procura de equipamentos de protecção contra o vírus, como máscaras, ou de equipamentos electrónicos, ter aumentado de forma considerável.

Isto permitiu não só que as exportações chinesas não caíssem, como ainda que se registasse um alargamento do excedente comercial do país para um valor recorde de 535 mil milhões de dólares em 2020, uma subida de 27% face a 2019.

Os indicadores positivos agora anunciados não significam, contudo, que a economia chinesa não tenha desafios pela frente. A apreciação do iuan face ao dólar, combinada com o ainda maior desconforto de Europa e EUA com a sua dependência face a produtos fabricados na China, fazem com as perspectivas para a evolução das exportações sejam menos forte do que no passado.

Perante isto, as autoridades chinesas apostam numa aceleração da sua estratégia de reforço do peso da procura interna na economia, tendo no imediato lançado programas de investimento público e aliviado as restrições à concessão de crédito, o que está a contribuir para sustentar níveis de crescimento mais elevado na construção e no consumo.