Debate sobre transição energética em Portugal em directo

O PÚBLICO associa-se à APEEN2021 e vai transmitir em directo o debate “Transição Energética em Portugal: como potenciar a inovação tecnológica e social?” na próxima quinta-feira, 21 de Janeiro, pelas 11h20. Com a presença do João Galamba, secretário de Estado Adjunto e da Energia.

A APEEN2021 é 100% virtual e dedicada ao tema “Transição Energética e Sustentabilidade”, vai decorrer online nos dias 20 e 21 de Janeiro e no segundo dia de trabalhos o PÚBLICO vai transmitir o debate “Transição Energética em Portugal: como potenciar a inovação tecnológica e social?”.

Com duração prevista de hora e meia, o debate terá início às 11h20 e nele participarão o secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, o presidente da Câmara Municipal de Penela, Luís Matias, o CEO da EDP Renováveis, Rui Teixeira, o professor do ISCTE Sandro Mendonça e a economista Sofia Pinto Barbosa. A moderação ficará a cargo de Jorge Vasconcelos, presidente da NEWES, New Energy Solutions.

Acompanhe em directo no PÚBLICO ou no YouTube.