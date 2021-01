Tabata testa positivo e é a mais recente “baixa” do Sporting na Taça da Liga

O jogador brasileiro junta-se a Neto, Nuno Mendes e Sporar como mais um atleta infectado com covid-16.

O avançado do Sporting Bruno Tabata testou positivo ao novo coronavírus, com o jogador a ser baixa certa para a meia-final da Taça da Liga de futebol frente ao FC Porto.

Depois de na passada semana Luís Neto, Nuno Mendes e Sporar terem dado positivo, agora foi o avançado brasileiro a conhecer o mesmo resultado nos testes realizados pelos “leões”.

O Sporting tem vindo a ser fustigado com vários casos ao longo dos últimos tempos. Depois de uma série de casos no início de época, entre jogadores e membros da equipa técnica, o plantel “leonino” voltou, assim, a ser “atacado” pela pandemia um pouco mais tarde, com vários casos a serem detectados após a estadia de alguns dias na Madeira, onde o Sporting defrontou o Nacional para o campeonato e o Marítimo para a Taça de Portugal.

Para além dos testes obrigatórios ao novo coronavírus, o Sporting tem vindo a realizar um esquema mais apertado de testagem, de modo a conter as infecções no seu grupo de trabalho.

O Sporting vai jogar na terça-feira com o FC Porto a meia-final da Taça da Liga, numa partida agendada Leiria, às 19h45, e que será arbitrada por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.