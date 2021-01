Sporting reage à ameaça do FC Porto: “Se não quiserem jogar, mais fácil para nós”

A polémica está ao rubro a menos de 24 horas da realização da primeira meia-final da Taça da Liga. Depois de o FC Porto ter ameaçado não comparecer ao jogo com o Sporting caso os “leões” utilizem Nuno Mendes e Sporar, que testaram inicialmente positivo ao novo coronavírus e que os sportinguistas dizem agora ter sido “falsos positivos”, o emblema “leonino” ripostou falando em “irresponsabilidade, tacanhez e mesquinhez”.

Foi por intermédio de Miguel Braga, director de comunicação do Sporting, que os “leões” reagiram, de forma oficial, ao comunicado do FC Porto, no qual ameaçava não comparecer ao jogo das meias-finais da Taça da Liga, tendo os portistas falado inclusive em “crime público”. A resposta não podia ter sido mais directa.

“Temos de perceber a irresponsabilidade, a tacanhez e a mesquinhez que é preciso ter para escrever um comunicado desses. O Sporting não está a ser beneficiado nem está a tentar tirar nenhum proveito que não seja um direito seu. O Sporting foi, sim, prejudicado, pois não pôde utilizar dois jogadores que estavam aptos por um erro de um laboratório, laboratório esse que já admitiu o erro. Espero que o comunicado do FC Porto não tenha sido escrito por nenhum médico, pois é de uma irresponsabilidade tremenda», começou por afirmar Miguel Braga, na Sporting TV.

“O doutor João Pedro Araújo [director do departamento clínico do Sporting] disse, muito bem, que o Sporting tomou medidas adicionais aos programas de testagem protocolares. E foi com alguma estranheza que, quando recebemos os testes, havia jogadores infectados e aparentemente sem sintomas. Fomos pedir segundas e terceiras opiniões e não pedimos passados dois e três meses, pedimos no imediato. Os resultados demoram a chegar”, justificou Miguel Braga o facto de os dois futebolistas em questão não terem alinhado na partida anterior dos “leões” por terem testado positivo ao novo coronavírus.

Questionado sobre se o Sporting tinha intenções de utilizar os dois jogadores no clássico, a resposta foi taxativa: “Claro, como é óbvio.”

Mas Miguel Braga foi mais longe: “Não é preciso o FC Porto falar com a DGS ou com a Liga, porque o Sporting já o fez, já deu os elementos a quem de direito. Para além das pressões e ameaças públicas... Se não quiserem comparecer amanhã [terça-feira], muito bem, mais fácil para nós que estamos na final.”

Por fim, Miguel Braga passou ao ataque: “Existiu um erro, o laboratório já explicou e admitiu esse erro, o Sporting tem a prova, mas alguém no Norte quer que continuemos a ser prejudicados porque acordou mal-disposto.” E concluiu: “O FC Porto quer continuar a insistir na mentira, com um comunicado que é um atentado à inteligência”, atirou Miguel Braga.