Vinte anos depois, a Planeta Tangerina continua com ganas de fazer livros

Hoje, em Portugal, é impossível falar do álbum ilustrado e da ilustração sem dizer Planeta Tangerina. Esta editora-atelier, fundada em Cascais há duas dezenas de anos, veio conferir uma visibilidade internacional, até então inédita, à ilustração portuguesa. Numa permanente experimentação, reinventando-se e inventando novos públicos e objectos, expandiu o universo do desenho e do texto. Para informar, sensibilizar e encantar. Tempo para um balanço com a autora e fundadora, Isabel Minhós Martins.

Cores, muitas cores. Experimentar, no papel, com o desenho e o texto. Afirmar a natureza do táctil do livro. Encantar, surpreender e sensibilizar leitores de todas idades. Dizem-se, em voz alta, estas frases, e de imediato aparecem títulos de livros — Pê de Pai, Coração de Mãe, Para onde vamos quando desaparecemos, Lá fora, O caderno vermelho da rapariga karateca, O Mundo num segundo, e tantos outros. E, com eles, um nome que se tornou familiar: Planeta Tangerina. A editora de álbuns ilustrados completou recentemente vinte anos, data que merece ser celebrada no revisitar de trabalhos, experiências e momentos. De livros e memórias, sempre com o futuro em aberto. Para já, faça-se um regresso, breve, ao passado. De outro lado do telefone, Isabel Minhós Martins, autora e fundadora da casa, recorda o nascimento em 2001. “A nossa história começa no liceu, na Parede [Cascais], numa turma de artes. Depois fomos estudar para a Faculdade de Belas-Artes e, ao fim de algum tempo, juntámo-nos para fazer projectos juntos”. No início, consistiam em encomendas, trabalhos na área da comunicação para crianças e serviços educativos de museus, mas, em 2004, o cansaço instalou-se e a equipa fundadora — que incluía Bernardo P. Carvalho, João Abreu e Madalena Matoso — tomou outro rumo. “Decidimos fazer um projecto mais autoral que não estivesse dependente de encomendas, nem sujeito a correções e avaliações. Em 2004, lançámos Um Livro para todos os dias, mas ainda não tínhamos um plano editorial. Ainda não éramos bem uma editora”.