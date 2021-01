“Isto é diferente, mas não há suficiente, vamos fazer mais”

Tempo de balanço, tempo de reencontro. O PÚBLICO interpelou alguns dos principais pares da Planeta Tangerina a fim de obter impressões sobre o papel da editora. Margarida Noronha da Kalandraka, André Letria da Pato-Lógico e Carla Oliveira da Orfeu-Mini concordam numa opinião: com o aparecimento da Planeta Tangerina houve um antes e um depois no universo do álbum ilustrado.