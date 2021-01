Missas: “Manter abertos estes espaços, que são importantes para as pessoas, tem a ver com aprendizagem”

Sozinhos, aos pares ou em família, os fiéis iam subindo a escadaria e entrando na igreja do Santíssimo Sacramento, no Porto. Como acontece há muitos domingos, havia quatro mulheres à porta a garantir que todos desinfectavam as mãos e se sentavam nos lugares marcados, mantendo a devida distância.

A Conferência Episcopal Portuguesa decidiu manter a presença de fiéis nas celebrações litúrgicas, dentro das orientações emitidas pela Direcção-Geral da Saúde – higienização das mãos à entrada, uso obrigatório da máscara, distância entre participantes. Só os baptismos, os crismas e os casamentos têm de ser adiados.

Com a pandemia, o cónego Joaquim Santos observa "uma diminuição de pessoas, mas não muito acentuada”. Ficam em casa os que correm maior risco de sofrer com a covid-19, com muita idade ou diagnóstico de doença oncológica, cardíaca ou respiratória.

Foto Várias mulheres, à porta, fazem acolhimento de fiéis com desinfectante de mãos. Nelson Garrido

Ao domingo, naquele edifício construído há perto de cem anos, há eucaristia às 9h, às 10h30, às 12h e às 19h. Os fiéis distribuem-se ao longo do dia, conforme a sua conveniência. Nos últimos meses, com os fins-de-semana de recolher obrigatório a partir das 13h, suprimiu-se a das 19h de sábado e domingo e aí, sim, a afluência “tornou-se um bocadinho difícil de gerir”. Alguns ficavam à porta. Outros contornavam o edifício e juntavam-se à comunidade do Caminho Neocatecumenal, que passou a sua missa das 19h para as 10h30, no salão paroquial.

A maior preocupação de Vichenza Giosafatte, um dos rostos do acolhimento, é acomodar as famílias. Uma pessoa sozinha ou um casal senta-se num lugar marcado e é garantido que ninguém se senta imediatamente atrás, à frente ou ao lado. Sendo uma família, podem ter de ficar vazios o banco da frente e o de trás. Melhor encaminhar para as capelas laterais ou para o coro.

O que leva cada uma destas pessoas a sair das suas casas no meio de uma pandemia, com contágios diários acima dos dez mil? “É essencialmente uma questão de fé”, resumia Helena Brito e Faro. “Falando por mim, mas também pelo meu marido e pelos meus filhos, sentimos mesmo que Nosso Senhor está presente.”

Foto Ultrapassada a porta da igreja Nelson Garrido

A advogada tem seis filhos. E com ela só estavam todos. O marido viria a outra missa com os outros filhos. “Temos de nos revezar”, justificava. “Temos um filho muito pequenino e ele, às vezes, causa alguma turbulência.”

Assistir através de um computador ou de um televisor não é a mesma coisa, atestava um casal, que se identificou simplesmente como Fernando e Maria do Rosário. “Assistir na televisão é bom quando não podemos vir cá, mas [a missa] não está completa”, esclarecia a mulher. “Falta a sagrada comunhão.”

O cónego tem ouvido fazer comparações com os teatros, forçados a fechar. “Acho compreensível a comparação”, começa por admitir. “Do ponto de vista da fé, não há semelhança, não é comparável. Do ponto de vista humano, acho que são espaços humanizadores. Penso que as pessoas vêem semelhanças na configuração do espaço e é nesse sentido que compreendo a comparação.”

Poderá parecer um contra-senso a Conferencia Episcopal ter suspendido a celebração pública de missas na primeira vaga e ter decidido mantê-las agora, que o número de infectados com covid-19 é muitíssimo mais elevado. Não é essa, porém, a opinião de Joaquim Santos. “Creio que estamos noutro ponto”, sublinha. “A situação actual em Março seria caótica. As pessoas não estavam habituadas a desinfectar as mãos, a usar máscara, a manter distância”, salienta. “A possibilidade de manter abertos estes espaços, que são importantes para as pessoas, tem a ver com essa aprendizagem. Neste momento, as pessoas já estão acostumadas. Foi preciso este tempo.”

Foto Vita lateral dos fiéis durante a celebração da Missa Nelson Garrido

Fazendo uma ronda por várias igrejas do concelho do Porto este domingo, não se vislumbrava qualquer anomalia. Os fiéis aproximavam-se em passo lento ou já a passo largo, conforme a hora. Desinfectavam as mãos à porta e iam sentar-se no lugar indicado e dispunham-se a participar, de forma mais activa ou mais passiva, na celebração.

Lendo as notícias que chegam de várias partes do país, todavia, dá-se por algumas pequenas alterações. As paróquias de Castelo Branco decidiram suspender as missas durante a semana, noticia o jornal Reconquista. Em Melgaço, as missas foram suspensas nalgumas paróquias – as que têm mais casos activos de covid-19, noticia a Rádio Vale do Minho. O santuário de Fátima suprimiu algumas missas, anunciando que privilegiará os canais online, noticia o Jornal de Leiria.