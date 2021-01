Pai e filho encontrados mortos em casa. Estavam ambos infectados com covid-19

Os bombeiros voluntários da Amadora receberam alerta do INEM por volta das 12h55. TIveram de entrar pela varanda da casa. Os dois homens foram encontrados deitados no quarto. Médico do INEM confirmou óbito no local.

Dois homens que, ao que tudo indica, seriam pai e filho, com 60 e 42 anos, foram esta tarde encontrados mortos no interior do apartamento onde viviam, na rua Mouzinho de Albuquerque, na Damaia. A informação é que estariam ambos infectados com covid-19 e que as autoridades, no local, não encontraram indícios de crime.

Ao PÚBLICO, Mário Conde, comandante dos bombeiros Voluntários da Amadora, explicou que o alerta chegou via INEM, com indicação que seria uma abertura de porta para socorro e que se tratava de dois indivíduos infectados com covid-19.

O alerta chegou por volta das 12h55. No local, estiveram 16 operacionais dos Bombeiros da Amadora, da PSP e do INEM, apoiados por seis viaturas.

Os bombeiros entraram pela varanda, uma vez que a porta estava fechada por dentro.

Os dois homens foram encontrados no quarto deitados na cama. O médico do INEM confirmou o óbito no local.

Os corpos foram levados, depois das 16h30 para o Instituto de Medicina Legal para autópsia, a fim de se apurar as causas da morte.