Marta Temido: “Estamos a pôr todos os meios a funcionar, mas há um limite. E estamos muito próximos do limite”

O país está perante uma situação de “elevadíssima pressão sobre todo o sistema de saúde português, e sobre o SNS em concreto”, reconhece a ministra da Saúde Marta Temido, em declarações prestadas este domingo. “Estamos a pôr todos os meios a funcionar em todos os sectores, mas há um limite. E estamos muito próximos do limite”, alerta a ministra.

Marta Temido falava depois de uma visita ao Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada. Num dia em que o país contabiliza mais 10.385 infectados pelo novo coronavírus e 152 mortes, é com “elevada preocupação” que a ministra vê este registo elevado, nunca visto a um domingo desde o início da pandemia.

“É preciso parar as cadeias de transmissão, sob pena de estas situações se transformarem na regra”, alertou a ministra. “Toda a gente está a fazer sacrifícios”, reconheceu. “Temos que nos esforçar mais em termos de comunidade para garantir que se param as cadeiras de transmissão, senão não há sistema de saúde que aguente”.

“Fiquem em casa, cumpram e façam cumprir as pessoas à sua volta”, apelou aos portugueses.

Os hospitais da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo têm este domingo internados 2054 doentes com covid-19, dos quais 1808 em enfermaria e 243 em Unidades de Cuidados Intensivos, disse à Lusa fonte da ARSLVT.

O Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, apresentava este sábado um total de 169 doentes com covid-19 internados, dos quais 18 em cuidados intensivos, com a unidade hospitalar a admitir um “cenário de pré-catástrofe”, caso a situação se mantenha.

Com quase todas as camas ocupadas, a administração do HGO divulgou ontem um comunicado no qual afirmava: “Mantém-se a enorme pressão assistencial, devido à elevada procura de ‘doentes covid’ e doentes ‘não covid’ e que dura há mais de dez semanas, tendo o hospital de recorrer a transferências para outros hospitais do país”, acrescentava.