Especialista de Polícia Científica da PJ atingido com disparo de arma de fogo armadilhada

A Policia Judiciária de Braga foi chamada para realizar uma inspecção no interior de uma habitação, na localidade de Terlamonte, no concelho da Covilhã, onde tinha sido localizado um homem com uma faca de cozinha cravada na zona do peito.

Um Especialista de Polícia Científica, do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária da Guarda, foi na tarde deste domingo surpreendido com um disparo, aparentemente produzido por uma arma de fogo armadilhada, quando procedia à realização de uma inspecção no interior de uma habitação, na localidade de Terlamonte, no concelho da Covilhã, onde tinha sido encontrado um homem com uma faca de cozinha cravada no peito.

O especialista da PJ foi atingido num braço, tendo sido assistido no Centro Hospitalar da Cova da Beira, e está livre de perigo, refere um comunicado desta policia. Já o homem que foi encontrado com a faca no peito está em estado grave no mesmo hospital.

Segundo a PJ, o homem iria começar a ser julgado na segunda-feira num processo de violência doméstica. Foram os familiares do homem que, ao não conseguirem contactar com ele, solicitaram a intervenção da GNR. Os militares encontraram o indivíduo, no interior da habitação, quase moribundo, a esvair-se em sangue.

Desencadearem o necessário socorro e solicitaram a intervenção da PJ da Guarda para investigar a situação. As autoridades suspeitam que os ferimentos foram auto-infligidos.

Ao fazer a inspecção ao local, o polícia abriu uma das portas interiores da habitação e foi aí que acabou atingido num braço, por um aparente disparo de uma arma de fogo armadilhada. Entretanto, prosseguem as necessárias diligências de investigação com vista ao cabal esclarecimento de todos os factos.