Covid-19: Portugal é o segundo país com mais novos casos de infecção do mundo e o quarto em número de mortes

Portugal tem vindo a subir, dia a dia, na tabela de países com maior número de infecções pelo coronavírus que provoca a covid-19. Segundo os dados do site Our World in Data, da Universidade de Oxford, na taxa de incidência (número de casos por milhão de habitantes), média móvel a sete dias, Portugal está apenas atrás de Israel, que é o primeiro da tabela, com 958 novos casos por milhão de habitantes, seguindo-se Portugal, com 885, e a Irlanda, com 840.

A Irlanda era, na semana passada, o país com a taxa mais alta do mundo: 1394, seguida do Reino Unido com 810, e Portugal com 735. O governo do país estava a ser muito criticado por ter tentado “salvar o Natal” e permitir confraternizações, tal como Portugal.

A taxa de incidência faz com que seja possível fazer comparações entre países, analisando o número de casos em proporção à população, comparações que são impossíveis com números absolutos de infecções e mortes. A média móvel a sete dias faz com que os números sejam menos sujeitos a variações diárias, como existem por exemplo ao fim-de-semana, com os dados do início da semana a reflectirem muitas vezes atrasos na testagem e comunicação das autoridades de saúda (o que acontece em todo o mundo).

Quando aos óbitos, Portugal surge em quarto lugar na taxa por milhão de habitantes (média a sete dias). O país que regista mais mortes por milhão de habitantes (média móvel a sete dias) é a República Checa, com 16,5, seguindo-se o Reino Unido, com 16,3, e Portugal com 14,12.