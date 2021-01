Covid-19: Portugal com mais de 10 mil novos casos pelo quinto dia consecutivo

Portugal registou este domingo mais 10.385 novos casos de infecção pelo novo coronavírus (o que corresponde a um aumento de 1,9%) e 152 mortes por covid-19. Este é o quinto dia consecutivo em que o número de novos casos permanece acima dos 10 mil.

Nunca foram registados tantos casos diários a um domingo desde o início da pandemia. O domingo anterior com mais casos foi no dia 15 de Novembro, data em que foram registadas mais 6035 infecções. Importa referir que o número de infecções detectadas tende a ser menor aos fins-de-semana e nos dias a seguir aos feriados.

Embora divulgados no boletim deste domingo da Direcção-Geral da Saúde, os dados correspondem à totalidade de sábado. No total, o país contabiliza 8861 óbitos e 549.801 pessoas infectadas desde Março.

Segundo os dados que constam do boletim deste domingo, Lisboa e Vale do Tejo soma 4190 novos casos (40,3% do total de novas infecções) e 59 mortes e a região Norte mais 3448 infectados (33%) e 33 óbitos.

Recuperaram da doença mais 4387 pessoas, contabilizando-se agora um total de 406.929 recuperados. Há ainda a registar mais 5846 casos activos de infecção, num total de 134.011.

Encontram-se internadas 4889 pessoas com a doença (mais 236), das quais 647 em unidades de cuidados intensivos (mais nove). Nunca houve tantos pacientes internados com covid-19 nos hospitais em Portugal nem em unidades de cuidados intensivos desde que foi identificado o primeiro caso da doença no país.

As 152 vítimas mortais identificadas nos dados deste domingo incluem uma mulher entre os 30 e os 39 anos; dois homens e uma mulher entre os 50 e 59 anos; seis homens e três mulheres entre os 60 e 69 anos; 26 homens e 13 mulheres entre os 70 e 79 anos; e 48 homens e 52 mulheres (66% das mortes reportadas este domingo) com mais de 80 anos — a faixa etária mais afectada em termos de óbitos.

A zona do país com maior número de infecções é o Norte, que regista 256.208 casos acumulados desde o início da pandemia. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 184.063 casos; o Centro, com 73.351 casos (mais 1862 em relação ao dia anterior); o Alentejo, com 18.200 casos (mais 388) e o Algarve, com 12.460 infectados (mais 348).

O arquipélago dos Açores regista um total de 2912 casos de infecção (mais 31) e a Madeira contabiliza 2607 casos (mais 118).

O Norte contabiliza um total acumulado de 3718 mortes por covid-19 desde o início da pandemia, enquanto a região de Lisboa soma 3174 óbitos. Segue-se o Centro, com 1402 mortes (mais 42), o Alentejo, com 400 óbitos (mais 12), e o Algarve, com 119 mortes por covid-19 (mais três). O arquipélago dos Açores mantém-se com um total de 22 óbitos por covid-19 e a Madeira contabiliza 26 vítimas mortais (mais três).