Presidenciais: mais de 246 mil eleitores começaram hoje a votar

Comparando com as legislativas de 2019, o número de pessoas que se inscreveram para votar uma semana antes mais do que quadruplicou - há dois anos foram 56.287, para estas presidenciais foram 246.880.

Os portugueses começaram a votar este domingo, uma semana antes das presidenciais de 24 de Janeiro, no chamado voto antecipado em mobilidade para o qual se inscreveram 246.880 eleitores, um número recorde.

Lisboa é o concelho com mais inscritos, 33.364, seguido do Porto, com 13.280, e Coimbra, com 9.201, de acordo com o mapa publicado pelo Ministério da Administração Interna, em que se informa quais os locais de voto em cada um dos concelhos.

Comparando com as legislativas de 2019, o número de pessoas que se inscreveram para votar uma semana antes mais do que quadruplicou - há dois anos foram 56.287, para estas presidenciais foram 246.880.

Depois da experiência de 2019, o voto antecipado em mobilidade alargou-se, das capitais do distrito para as sedes dos concelhos, e o objectivo é simples: evitar grandes concentrações de pessoas devido à epidemia de covid-19 no país.

Na prática, a votação é distribuída, por dois dias, embora a esmagadora maioria vá votar no próximo domingo.

Segundo as regras definidas pela Direcção-Geral da Saúde para as eleições, para ir votar, seja hoje ou no próximo domingo, os eleitores terão de usar máscara e, preferencialmente, levar uma caneta, por uma questão sanitária e de higiene. É preciso desinfectar as mãos antes de votar e depois de votar. E os membros das mesas têm que usar máscara e/ou viseira ou óculos de protecção. É aconselhado que, enquanto se espera para votar, os eleitores respeitem a distância de segurança.

O presidente da IL e deputado único do partido no parlamento, João Cotrim de Figueiredo, votou este domingo de manhã antecipadamente para as presidenciais, mas criticou que ainda não haja outras modalidades de voto, como, por exemplo, o electrónico.

As urnas abriram às 08:00, mas João Cotrim de Figueiredo já estava na Cidade Universitária, em Lisboa, pelas 07:45, para exercer o direito de voto antecipado em mobilidade. “Levanto-me, normalmente, muito cedo, portanto, isto para mim não é novidade e como gostava de, no domingo que vem, estar com o Tiago [Mayan Gonçalves] no Porto o dia todo, resolvi votar antecipadamente”, disse aos jornalistas o deputado.

O presidente da Iniciativa Liberal foi uma das poucas centenas de pessoas que, logo pela manhã, estavam preparadas para votar. Na opinião de Cotrim de Figueiredo, esta mobilização mostra que os portugueses estão abertos a ainda mais formas de votar. “Ao mesmo tempo isto é uma espécie de exemplo, de símbolo, de que os portugueses estão abertos a outras formas de votar. Não tem de ir tudo no mesmo dia, presencialmente, e custa-me que nestas eleições presidenciais, em que há um único círculo nacional, não se tenha feito mais esforço para experimentar mais zonas de voto electrónico, para ter o voto por correspondência devidamente trabalhado”, exortou.

10 mil confinados votam

Mais de dez mil pessoas em confinamento devido à covid-19 inscreveram-se para o voto antecipado nas eleições presidenciais do próximo domingo, informou este domingo o Ministério da Administração Interna (MAI).

O prazo para as inscrições termina este domingo ao fim do dia e até às 24h de sábado a administração eleitoral tinha recebido 10.334 pedidos, segundo informação do MAI.

Os eleitores em confinamento obrigatório determinado pelas autoridades de saúde devido à covid-19 têm mais um dia, este domingo, para manifestar a sua intenção de votar antecipadamente. Os idosos a viver em lares também o poder fazer.

No entanto, só poderão fazer este pedido os eleitores a quem tenha sido decretado confinamento pelas autoridades de saúde pública até quinta-feira, 14 de Janeiro, dez dias antes das presidenciais.

O ‘site’ para solicitar o voto antecipado em confinamento é www.votoantecipado.mai.gov.pt ou por carta, enviada para o MAI, havendo uma minuta nesta página na Internet.