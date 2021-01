Marisa acusa autoridades e poderes públicos de falharem na preparação de nova vaga da pandemia

A candidata a Belém mostra-se preocupadas com o agravamento da situação pandémica e com a enorme pressão sobre os hospitais.

A candidata presidencial bloquista, Marisa Matias, acusou, este domingo, as autoridades e os poderes públicos em Portugal de terem falhado na preparação da nova vaga da pandemia, recusando acreditar em milagres, mas sim na “vontade política” de dar respostas.

O oitavo dia de campanha de Marisa Matias começou no Porto, na Escola Básica e Secundária do Cerco, para um encontro com seis precárias do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), tendo, no final, sido questionada pelos jornalistas sobre o agravamento da situação pandémica em Portugal, com uma enorme pressão sobre os hospitais e avisos de vários especialistas.

“Houve uma falta de preparação em relação ao que aí vinha e nós já sabíamos - não porque eu tenha capacidades de adivinhar o futuro -, mas porque havia muitas análises de muitos especialistas, de muitos peritos em saúde pública e em epidemiologia que nos avisavam já que ainda havia momentos muito difíceis pela frente e um agravamento em vários momentos da pandemia”, lamentou.

A recandidata presidencial apoiada pelo BE considera que “as autoridades em Portugal falharam e os poderes públicos falharam na preparação do que estava para vir e na garantia dos apoios para que as pessoas pudessem continuar a cumprir esse isolamento”.

“Eu não acredito em milagres, eu acredito na vontade política e na nossa capacidade de dar resposta às necessidades e acredito na nossa capacidade também, enquanto país, de todos e todas juntas ultrapassarmos estes momentos tão difíceis”, respondeu, quando questionada sobre se a ideia de um “milagre português” na primeira vaga contribuiu para algum relaxamento agora.

Para Marisa Matias, “uma intervenção política permanente exige também medidas permanentes e constantes” que dêem condições às pessoas e garantia “de que não vão ficar sem rendimento”. “É isso que faz uma resposta completa, não é uma obra de milagre. É obra da política e da intervenção política e da intervenção pública”, defendeu.

A candidata aproveitou 0 momento para apelar aos portugueses para que cumpram o confinamento em vigor desde sexta-feira devido à situação preocupante e trágica da pandemia, insistindo que é agora que toda a capacidade instalada deve estar ao dispor do SNS. “[Faço] um apelo a todas as pessoas que percebam que estamos numa situação muito trágica e que devem cumprir as indicações das autoridades de saúde, que devem cumprir essas recomendações porque de facto é o momento mais grave que estamos a viver desde o início da pandemia”, enfatizou.

“Creio que nós tivemos uma resposta, por parte das pessoas em Portugal, uma resposta responsável e também creio que a maioria das pessoas continua a ter essa resposta responsável porque não podemos, por quem não está a cumprir, colocar fora da fotografia e da imagem todas as pessoas que todos os dias estão a cumprir e que estão a trabalhar para que a pandemia não alastre e há muita gente que continua a cumprir”, apontou.

Sobre a pressão no Serviço Nacional de Saúde (SNS), Marisa Matias insistiu num alerta que tem vindo a fazer ao longo de toda esta corrida eleitoral.”A requisição dos privados está prevista na Constituição, está prevista na Lei de Bases de Saúde, está prevista no estado de emergência. Se não é agora que vão fazer a requisição de todos os meios disponíveis - sejam privados, sejam sociais, seja o que for - quando é que vai ser?”, questionou.

Para a dirigente bloquista, “as pessoas estão a ver as imagens em casa e os profissionais de saúde que estão dentro daquelas paredes estão a fazer o combate das suas vidas”, sendo por isso preciso que toda a gente se mobilize.