Conversas improváveis: cronistas do PÚBLICO à conversa com candidatos a Belém

Pacheco Pereira vs. João Ferreira; Miguel Esteves Cardoso versus Marisa Matias. Sete cronistas do PÚBLICO conversam com os candidatos a Belém.

Sete candidatos à conversa com sete cronistas. Na última semana da campanha, o PÚBLICO convidou os candidatos às eleições presidenciais para conversas improváveis com alguns dos nossos cronistas. A primeira sessão será entre Pacheco Pereira e João Ferreira. O historiador, militante social-democrata e autor da biografia de Álvaro Cunhal, vai estar à conversa com o candidato apoiado pelos comunistas.

Miguel Esteves Cardoso vai estar frente-a-frente com Marisa Matias. MEC (uma sigla inconfundível) chegou a ser candidato independente ao Parlamento Europeu pelo PPM e vai falar com a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, também ela deputada europeia. A economista Susana Peralta foi a nossa convidada para ter uma “conversa improvável” com o Presidente da República que se recandidata ao cargo, Marcelo Rebelo de Sousa.

A nossa cronista Maria João Marques, economista, vai ter uma conversa improvável com Ana Gomes, a candidata que é militante do Partido Socialista, mas que não tem o apoio oficial do partido, que decidiu dar liberdade de voto. Ana Gomes é apoiada pelo partido Livre e pelo PAN - Pessoas-Animais-Natureza.

O interlocutor do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, Tiago Mayan Gonçalves, será Manuel Loff, historiador, que há mais de 20 anos se dedica ao estudo do século XX. Francisco Mendes da Silva, advogado, militante do CDS, que recentemente assinou o abaixo assinado de 54 personalidades do centro-direita chamado “A clareza que defendemos", que foi publicado a 10 de Novembro no PÚBLICO, foi convidado a conversar com André Ventura.

Finalmente, Carmen Garcia, enfermeira e nossa cronista habitual dos domingos, vai estar à conversa com Vitorino Silva - popularmente conhecido (e autoproclamado) como Tino de Rans.

Estas “conversas improváveis” entre comentadores e candidatos vão estar disponíveis na íntegra no site do PÚBLICO e podem ser lidas também no jornal em papel.