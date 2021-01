O candidato pop-up, o sem travões e o doutrinador

O ar desconcertado de Manuel Salvador no meio da Rua do Instituto Bacteriológico sob o sol da uma da tarde diz quase tudo sobre o estilo de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa. Nem o administrador da Faculdade de Ciências Médicas tinha sido avisado da visita-relâmpago do candidato, na sexta-feira. No primeiro dia de confinamento obrigatório, Marcelo resolveu estrear-se de surpresa na campanha eleitoral – com esta já no sexto dia – e foi visitar a Mercearia Social Valor Humano da lisboeta Junta de Freguesia de Santo António (“Olhe, estou a caminho daí”, disse por telefone a Vasco Morgado, o presidente, quando já estava no carro).