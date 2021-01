Natacha fotografa a amizade improvável de uma cadela e uma pata

Vendetta e Lemony são uma cadela e uma pata — inseparáveis. A pastor-alemão de linhagem antiga, com pêlo comprido, conheceu a pata doméstica dias depois de nascer. “​Vendetta é uma cadela tão doce e amigável com todos e cada um dos animais que quando Lemony chegou a nossa casa como uma patinha, em Junho de 2018, não tive qualquer apreensão em juntá-las”, conta Natacha T., ao My Modern Met. A fotógrafa amadora, agora com 20 anos, começou a fotografar os passeios com os dois animais de companhia. “Para minha surpresa, Lemony não teve absolutamente medo e começou a seguir a Vendetta para todo o lado.”

Há quase três anos que os dois animais brincam, descansam e exploram juntos, em França. Mas não é apenas pelas imagens inusitadas que Natasha decidiu criar uma conta no Instagram dedicada à dupla cúmplice. “É realmente importante para mim mostrar este laço especial porque espero verdadeiramente que isto ajude as pessoas a ver os patos de uma forma diferente. Não apenas como 'foie gras', mas como os animais sensíveis que eles são.” Depois de ver as imagens, não é difícil acreditar.