Pandemia

O mal que nos atingiu a todos, seja qual for o sexo, a cor da pele ou idade, está a atingir proporções trágicas. Chovem queixas e “palpites” de supostos entendidos. Melhor seria que pusessem a mão na consciência e fossem um bocadinho melhores para os outros/as, ajudando dentro das suas possibilidades. Leiam as declarações do prestigiado médico Manuel Sobrinho Simões, investigador e patologista competentíssimo dizendo estar sobretudo preocupado com o deslassar da sociedade, sentindo-se mais triste e não tendo resposta para as perguntas que lhe põem, sobretudo com o que está para vir. Quando um mestre fala desassombradamente desta forma, melhor seria que se calassem todos os que nem auxiliares de farmácia são.

Carlos Leal, Lisboa

Juventudes acaloradas

Não é raro mesmo os filhos bem de famílias bem burguesas serem na juventude fervorosos adeptos e activos promotores de amanhãs diferentes. Se a prática desses amanhãs foi, é e continuará a ser pouco harmoniosa, nos calores da mocidade desculpam-se alguns ímpetos pouco reflectidos. Por norma, a realidade dos factos acaba por se impor e não faltam por aí ex-trotskistas, ex-maoístas, ex-marxistas-leninistas e até ex-maduristas.

Um problema que me parece novo é quando esses entusiasmados sobem nos aparelhos partidários e chegam a ministros. Veja-se o caso de Pedro Nuno Santos (PNS), que descobriu que excitações e palavras tesas não pagam facturas nem salários e passou a PNS 2.0, mas somente depois de nos fazer enterrar uns milhares de milhões na TAP. Uma aprendizagem cara.

Ao actual líder da JS, um sucessor de PNS, só peço que não chegue a ministro. O país não aguenta. E quanto a Xi Jinping ser preferível a Trump, basta-lhe passar um mês em cada um dos dois regimes para descobrir onde se está melhor. E quanto à JS ir fazer campanha por toda a “esquerda”, sugiro que comecem por praticar na Coreia do Norte e na Venezuela. Estamos sempre a tempo de aprender, mas tentem aprender rápido!

Carlos J F Sampaio, Esposende

Segredo de justiça e jornalistas vigiados

A carta do leitor Celso Pontes publicada na edição de ontem constitui, na sua simplicidade, clareza e consistência, uma magnífica réplica ao editorial inserto na mesma edição e na mesma página, assinado por Ana Sá Lopes, com o título “A Dra. Andrea e o Estado de Direito”.

Socorrendo-me do formato escolhido por Celso Pontes para a sua exposição, volto ao tema, colocando as seguintes questões: a violação do segredo de justiça não configura sempre um roubo de informação contida em processos judiciais? Sim. Perante a evidência de ter sido roubada, a Justiça não tem o dever de investigar os suspeitos, em toda a extensão do crime de que foi alvo, desde o assalto até à receptação/comercialização do material roubado? Sim. Os jornalistas suspeitos de um crime, gozam de qualquer imunidade relativamente à possibilidade de serem investigados pela Justiça? Não. Então, como diz Celso Pontes, não vale a pena tentar voltar o bico ao prego. Espero que os tempos da impunidade não voltem mais.

Francisco Oliveira Baptista, Sintra

Urge reforçar o SNS

O Serviço Nacional de Saúde é o pilar da democracia. Ponto. O SNS precisa de chegar com vigor à província, sobretudo aos mais antigos. Podem dizer-nos o contrário - o governo - mas os serviços públicos, o SNS, a Escola Pública, a Justiça estão subfinanciados. E o caminho deste desinvestimento no SNS abriu relevante espaço ao negócio lucrativo da medicina privada(!). Os recursos públicos, nomeadamente os impostos dos contribuintes, devem dirigir-se para os hospitais públicos. Cumpra-se a Lei de Bases da Saúde. Diz a imprensa que há hospitais privados a funcionarem porque, fundamentalmente, vivem à custa do Estado. É inaceitável.

No final de 2020 havia menos 900 médicos no SNS. E assistentes operacionais e enfermeiros - quantos menos? O nosso SNS é tão importante que, sem ele, a contabilização dos infectados e óbitos por covid-19 seria muito, muito maior! Veja-se os EUA, onde não há serviço público de saúde, que é o país com o maior número de mortos por covid no mundo...

Vítor Colaço Santos São João das Lampas

A propósito do problema eleitoral nos EUA

O título do vosso artigo do dia 12 intitulado "Democratas iniciam impeachment para impedir que Trump se recandidate”, não está correcto. Deveria ser: Democratas iniciam impeachment devido ao comportamento criminoso de Trump, o que pode resultar, entre outros, em impedimento para eventual futura recandidatura. Após a leitura de dois livros, entre outros, um de Mary Trump, sua sobrinha, e outro de Barbara A. Res, sua ex-empregada (engenheira civil), conclui-se que admitir erro ou derrota pessoal não faz parte do seu ADN. Por isso, ninguém espere que Trump vá alguma vez admitir que perdeu licitamente.

Horácio Cavaleiro, Califórnia