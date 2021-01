Controlo de Trump sobre o Partido Republicano começa a quebrar e abre caminho a anos de guerras internas

O punho de ferro exercido pelo Presidente Donald Trump sobre o Partido Republicano começou a quebrar na passada quarta-feira, quando um pequeno, mas expressivo, grupo de membros do partido – incluindo Liz Cheney, a n.º 3 do partido na Câmara dos Representantes – votou a favor do impeachment, numa reprimenda histórica que desenhou linhas de batalha na próxima guerra pela alma do Partido Republicano.