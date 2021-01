O novo pacto europeu para as migrações e asilo é “a última oportunidade” para a UE

Alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, esteve em Lisboa e passou uma mensagem à presidência portuguesa do Conselho da União Europeia: é urgente um acordo sobre os princípios e procedimentos básicos a seguir para lidar com os fluxos migratórios no continente.

O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) diz que é mais do que tempo de os líderes dos 27 assumirem as suas responsabilidades em termos de protecção de refugiados, e acabarem com o espectáculo deprimente de regateio entre países de cada vez que há um salvamento no Mediterrâneo.