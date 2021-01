“A melhor forma de projectar a UE é através de um gesto com as vacinas”

A União Europeia e os seus Estados-membros são os maiores contribuintes para a iniciativa internacional COVAX, que luta com dificuldades para comprar vacinas para os países mais pobres. Mas a UE pode comprometer-se em breve com um apoio aos países da sua vizinhança, adiantou o comissário para a Promoção do Modo de Vida Europeu, Margaritis Schinas, em Lisboa.