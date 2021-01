Margaritis Schinas: Se um Estado membro comprar vacinas, só as terá depois de a UE receber toda a sua encomenda

Se a União Europeia não tivesse negociado a compra de vacinas para todos os cidadãos da UE, teria sido o caos. Os países maiores açambarcariam, os mais pequenos ficariam sem acesso a elas e o mercado único deixaria de poder funcionar, defendeu o comissário europeu grego Margatis Schinas, com a pasta da Promoção do Modo de Vida Europeu​, e vice-presidente da Comissão responsável pela saúde e pela imigração e asilo, que esteve em Lisboa, na sexta-feira, na reunião do Governo do país que exerce a presidência do Conselho da UE e o colégio de comissários.