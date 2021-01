Betty White chega aos 99 anos graças ao “bom humor”

Não é uma idade para todos, mas Betty White acaba de chegar aos 99 anos como se tivesse acabado de fazer 16, tendo partilhado com a revista People o segredo da sua longevidade.

“Eu não gosto do outro lado. O lado positivo é bem mais divertido”, confessou Betty White à revista norte-americana de celebridades, dando a sua receita para o facto de ter chegado aos 99 anos: “Sentido de humor”. “Não se levem demasiado a sério. Pode-se mentir aos outros – não que eu o fizesse –, mas não se consegue mentir a nós mesmos.”

A actriz, que se mantém resguardada desde o início da pandemia de covid-19, celebra desta vez o seu aniversário sem grandes festas, mas confessou estar ansiosa pelo dia em que possa estar com “amigos íntimos”.

Betty White é a única sobrevivente do elenco principal da premiada sitcom Sarilhos Com Elas, que reunia ainda Beatrice Arthur (1922-2009​), Rue McClanahan (1934-2010) e Estelle Getty (1923-2008), e tem estado em isolamento desde o início do surto de covid-19, mas o seu porta-voz sublinha que a actriz não está assustada: “Ela diz que a pandemia é grave, mas que já passámos por pior.” “É a maneira da mãe natureza a dizer-nos para abrandarmos”, conclui.

Em Maio de 2020, o porta-voz da actriz fez declarações à revista tablóide britânica Closer, em que esclareceu que a actriz é “abençoada com uma óptima saúde”, continuando a saborear o seu Vodka Martini, a manter-se actualizada com a leitura de jornais e revistas e a exercitar o cérebro com as suas palavras cruzadas. “Ela possui literalmente milhares de livros de palavras cruzadas e está constantemente a fazê-los para manter a sua mente activa.”

Nascida a 17 de Janeiro de 1922, Betty White é uma das actrizes norte-americanas com a mais longa carreira em televisão, tendo sido pioneira neste meio. E a idade não tem impedido Betty de continuar a trabalhar. Por entre aparições especiais, nomeadamente no conceituado Saturday Night Live, ainda há poucos anos foi uma das estrelas da série cómica Hot in Cleveland, gravada entre 2005 e 2010, que em Portugal pôde ser vista com o nome Póquer de Rainhas no AXN White.

Com direito a uma estrela no Passeio da Fama, em Los Angeles, a actriz soma quatro Globos de Ouro e cinco Emmys, além de ter sido homenageada com um BAFTA de carreira, em 2010.