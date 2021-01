Câmara de Mesão Frio vai pedir “apoio inequívoco” para Douro Marina Hotel

Quando a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte divulgou nas suas redes sociais o início da consulta pública do projecto de construção do Douro Marina Hotel, teve como resposta imediata o comentário de um jovem de Mesão Frio, que partilhou o anúncio e lembrou as promessas que lhe fizeram, há 13 anos. “Em 2007 estava motivado em fazer o curso técnico de informática, fui incentivado a fazer o curso técnico de turismo com a garantia de trabalho no ‘Douro Marina Hotel’ no final do curso. 13 anos passaram e o hotel ainda não passou do projecto. Se o Sr. Mário Ferreira (autor do projecto) estivesse dependente deste projecto para viver, tinha emigrado como eu”, escreve José Leonardo.