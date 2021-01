Vitória tranquila do Tottenham às custas de um condenado

Triunfo por 1-3 da equipa de José Mourinho sobre o Sheffield United, que continua destacado no último lugar da Premier League inglesa, com apenas cinco pontos.

O Tottenham voltou neste domingo às vitórias na Premier League inglesa, batendo o Sheffield United no seu próprio terreno. Depois do empate caseiro com o Fulham, a equipa de José Mourinho precisava de pontos para não perder mais terreno para os da frente e ficou com todos no embate contra uma equipa que praticamente já está condenada à despromoção.

Aos londrinos bastou-lhes aproveitar os erros do seu desmoralizado adversário para construir o triunfo. Aos 18’, num canto bem cobrado por Son e muito mal defendido pelo United, Serge Aurier abriu o activo. Ainda antes do intervalo, a pressão alta do Tottenham provocou a perda de bola do adversário e Harry Kane, de fora da área, disparou para o 0-2 aos 40.

Os “blades” entraram na segunda parte com alguma vontade de lutar pelo resultado e reduziram para 1-2 aos 59’, com um golo de David McGoldrick - o internacional irlandês já vai em cinco golos esta época, metade dos golos marcados pelo Sheffield United em 19 jogos.

Mas o Tottenham acabou com as esperanças da equipa da casa pouco depois, com um grande golo de Ndombélé aos 62’, um chapéu indefensável do médio francês ao guardião Ramsdale.

Este triunfo deixou o Tottenham com 33 pontos, a três do líder Manchester United, que defronta neste domingo o Liverpool. Já o Sheffield United, continua a sua miserável campanha rumo ao Championship, apenas com cinco pontos conquistados em 19 jogos.