V. Guimarães-Farense de novo adiado

Condições do relvado, ainda perigosamente escorregadio, não permitiram a realização do encontro, apesar da intervenção feita pelos responsáveis na tentativa de tornar praticável o tapete “gelado”.

O V. Guimarães-Farense, da 14.ª jornada da I Liga, inicialmente agendado para sábado, às 18 horas, no Estádio D. Afonso Henriques - altura em que foi adiado por 24 horas, por não estarem reunidas as condições necessárias para salvaguardar a integridade física dos jogadores -, voltou a ser adiado pelas mesmas razões: uma camada de gelo junto ao topo sul que levou o árbitro Fábio Veríssimo a optar pelo cancelamento do encontro.

A Liga, juntamente com os clubes, terá de encontrar nova data, que está a ser estudada e deverá ser brevemente anunciada.