Uruguaio Viera hospitalizado após Santa Clara-Famalicão

O avançado uruguaio Gustavo Viera, do Santa Clara, foi este domingo levado ao hospital após ter desmaiado durante o treino dos jogadores não convocados para o jogo com o Famalicão, realizado precisamente após o encontro com os minhotos, da 14.ª jornada.

Responsáveis do Santa Clara confirmaram que o jogador sentiu uma “ligeira indisposição e tonturas”, tendo desmaiado, embora tenha recuperado a “consciência" quando foi conduzido ao hospital, encontrando-se em situação “estável”.

Numa altura em que decorria a conferência de imprensa de Daniel Ramos, verificou-se uma grande agitação no estádio de São Miguel, com os bombeiros a acorrerem ao relvado onde decorria o treino.

Gustavo Viera, avançado de 20 anos, chegou esta época ao Santa Clara, proveniente do Liverpool Montevideo. O uruguaio alinhou apenas um minuto na vitória dos açorianos, por 3-1, diante do Nacional, para o campeonato, a 6 de Dezembro.