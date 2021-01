Manchester City cada vez mais perto da frente

O Manchester City tem a liderança da Premier League inglesa ao seu alcance, depois de ter triunfado neste domingo sobre o Crystal Palace por 4-0. Este triunfo, mais o empate entre Liverpool e Manchester United, deixou a equipa de Pep Guardiola a apenas dois pontos dos “red devils”, sendo que tem um jogo em atraso em relação ao líder.

Num jogo que não teve muita história, John Stones fez o 1-0 aos 26’ após um espectacular cruzamento em trivela de Kevin de Bruyne – foi a 100.ª assistência do internacional belga como jogador do City. Já na segunda parte, Gundogan fez o 2-0 aos 57’ e Stones fez o seu segundo do jogo aos 68’, com Raheem Sterling a fechar as contas do jogo aos 88’. Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares nos “citizens”, João Cancelo entrou aos 71’ para o lugar de De Bruyne.

Esta foi a quinta vitória consecutiva para os homens de Guardiola, que ainda não perderam qualquer ponto na Premier League em 2021.