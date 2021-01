Inter Milão dominou o “Derby d’Italia”

Foi muito Inter Milão para muito pouca Juventus no “Derby d’Italia”. Os “nerazzurri” alcançaram neste domingo uma vitória inequívoca sobre a “vecchia signora” por 2-0 e alcançaram no topo da Série A italiana o AC Milan, que ainda terá nesta segunda-feira o seu jogo da 18.ª jornada em Cagliari. Já o campeão italiano em título continua na sua época de mais baixos que altos, ocupando um lugar bem abaixou do que é habitual – a equipa de Turim ocupa apenas o 5.º posto, a sete da liderança.

Nem Cristiano Ronaldo conseguiu inspirar a equipa de Andrea Pirlo perante um muito sólido e inspirado Inter. A equipa de Antonio Conte colocou-se em vantagem logo aos 12’, num poderoso cabeceamento de Arturo Vidal após um cruzamento bem medido de Nicolo Barella – o chileno moderou os festejos do seu primeiro golo pelo Inter por respeito à Juventus, onde jogou entre 2011 e 2015.

A Juventus pouca réplica deu e acabaria por sofrer mais um golo aos 52’. Bastoni fez a assistência e Barella, que tinha estado no primeiro golo, fez o segundo do jogo.

O Inter já não ganhava à Juventus desde 2016. Nos sete jogos anteriores, a Juventus havia ganho cinco, com dois empates.