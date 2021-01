Famalicão vence Santa Clara e deixa zona de despromoção

O Famalicão venceu este domingo o Santa Clara, por 1-2, na deslocação aos Açores, onde a equipa visitante somou a terceira vitória da temporada, em 14 jornadas. Os minhotos deixam o último lugar da Liga, saindo mesmo da zona de despromoção, para assumirem o 11.º lugar provisório, com 14 pontos.

Lukovic (82') apontou o golo da vitória, na conversão de um livre directo em que enganou o guarda-redes do Santa Clara, atirando directamente à baliza, quando todos esperavam um cruzamento para a área.

Depois de uma primeira parte sem grandes momentos de perigo nas duas áreas, o Famalicão adiantou-se na sequência de um penálti (muito forçado), que Jhonata Robert (52') não desperdiçou.

Os açorianos ainda igualaram a 20 minutos dos 90, num cabeceamento de Carlos Júnior que ainda sofreu um desvio no central Diogo Queirós, traindo o guarda-redes Marco Pereira.

O Santa Clara continua sem vencer em casa desde a primeira jornada e segue no oitavo posto, com 15 pontos, estando em queda na tabela, fruto do ciclo de cinco encontros sem ganhar (três derrotas e dois empates).