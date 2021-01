Empate em Anfield deixa United no topo

O Manchester United vai continuar sozinho no topo da Premier League inglesa graças ao empate sem golos em Anfield frente ao campeão Liverpool. Foi uma exibição segura e sem falhas dos “red devils” que permitiram sair de Anfield com um ponto e a liderança isolada, com 37 pontos, mais três que a equipa de Jurgen Klopp.

Este United, com Solskjaer ao comando, não tem sido consensual e alterna grandes jogos com grandes desastres, mas o que conseguiu no campo do campeão inglês esteve algures no meio: sem grande balanceamento atacante, mas com uma segurança a toda a prova a secar o grande poder de fogo do Liverpool - foi uma tarde de grande desinspiração para o habitualmente eléctrico trio composto por Mané, Firmino e Salah.

Sem grandes oportunidades de golo durante quase todo o jogo, só nos últimos 15 minutos é que os guarda-redes tiveram mais trabalho. Aos 75’, foi Bruno Fernandes a desperdiçar a melhor jogada de todo o encontro, com um remate de pé esquerdo após cruzamento de Rashford que Alisson Becker defendeu... com o pé esquerdo.

De imediato, o Liverpool respondeu, com um remate de Thiago Alcântara que deu uma defesa vistosa a De Gea, mas a equipa de Manchester voltou a cheirar o golo aos 83’, num tiro de Pogba que Alisson desviou para longe da sua baliza.