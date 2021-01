Covid-19: FC Porto com mais três casos positivos

O FC Porto teve este domingo a confirmação de mais três baixas motivadas por casos de covid-19, pelo que o treinador Sérgio Conceição não contará, para além de Otávio, com o médio Sérgio Oliveira e com os atacantes Luis Díaz e Evanilson nas meias-finais da Taça da Liga, fase na qual defronta o Sporting, esta terça-feira.

O capitão e melhor marcador da equipa, o extremo colombiano e o ponta-de-lança brasileiro poderão ainda falhar a deslocação a Faro, cuja data está dependente do trajecto dos “dragões" na Taça da Liga, podendo realizar-se nos dias 25 ou 26 de Janeiro, conforme seja ou não finalista.

Com o lateral Manafá de regresso, caso esteja fisicamente recuperado da covid-19, o FC Porto, que teve ainda jogadores como Meixedo, Fábio Vieira, Otávio e Carraça infectados, tentará pela primeira vez garantir a conquista do troféu que lhe falta no museu.